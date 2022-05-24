شحنات نفط إماراتية تتجه نحو أوروبا

بدأت الإمارات العربية المتحدة تصدير شحنات من النفط الخام إلى أوروبا حيث يسعى المشترون هناك إلى إيجاد بدائل لواردات الخام الروسي، على خلفية العقوبات الأوروبية على موسكو بسبب غزوها أوكرانيا.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الناقلة "موسكو سبيريت" التي تستأجرها ذراع الشحن لشركة الطاقة الفرنسية "توتال إنيرجيز" تبحر نحو الغرب عبر البحر المتوسط وعلى متنها حوالي مليون طن من النفط الخام الإماراتي، حيث من المنتظر أن تسلمها في إحدى الموانئ الأوروبية. كما تحمل الشركة الفرنسية كمية من النفط الإماراتي في ناقلة عملاقة متجهة نحو مصر، حيث من المحتمل بقوة أن تكون أوروبا هي وجهتها النهائية.



كانت أخر مرة صدرت فيها الإمارات شحنات خام إلى أوروبا كانت في مايو 2020 عندما اضطربت أسواق النفط العالمية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.



ومن المنتظر أن يتم نقل كمية الخام الإماراتي في الناقلة العملاقة بعد وصولها إلى مصر عبر خط أنابيب إلى ميناء التحميل سيدي كرير على ساحل البحر المتوسط، لتواصل طريقها إلى أوروبا.



يذكر أن روسيا قبل بدء غزوها لأوكرانيا يوم 24 فبراير الماضي كانت أكبر مصدر خارجي للنفط الخام إلى أوروبا، لكن أغلب شحنات الخام الروسي الآن تتجه إلى آسيا وليس إلى أوروبا.