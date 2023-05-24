الرئيس التنفيذي للقطرية: نستهدف مواصلة النمو وشراء طائرات جديدة والحد من الانبعاثات

أكد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، استمرار الناقلة الوطنية في شراء طائرات جديدة، مستهدفة مواصلة النمو، لافتا إلى تحليقها بحوادث صفرية، في ظل امتلاكها نظرة استباقية للتعامل مع قطاع الطيران وسوق السفر والسياحة.

وأشار في جلسة أوضاع قطاع الطيران ضمن فعاليات منتدى قطر الاقتصادي، إلى ارتفاع وتيرة الطلب على السفر في الصين، لافتا إلى أهمية السوق الصينية ليس فقط للخطوط الجوية القطرية، ولكن أيضا لصناعة الطائرات عموما، ومنوها إلى أن الصينيين يمثلون النسبة الأعلى قياسا بالدول الأخرى، وهو ما يعكس إمكانيات هذه السوق في قطاع الطيران،بحسب وكالة الأنباء القطرية(قنا).

ودعا الباكر المصنعين وشركات الطيران إلى زيادة عدد الطائرات المصنوعة، فضلا عن تسريع المسار التشغيلي وتعزيز الأمان، مشيرا إلى تأثر قطاع الطيران في العالم بجائحة كورونا.

كما لفت إلى صعوبة الوصول إلى تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية بحلول 2050 في قطاع الطيران، عازيا ذلك إلى عدم كفاية المتاح من الوقود للطيران، فضلا عن أن مشروع إنتاج تكنولوجيا الهيدروجين لا يزال في بدايته ومن المتوقع أن ينضج في النصف الثاني من القرن الحالي، مشددا على ضرورة التحلي بالواقعية فيما يخص مسألة السيناريوهات الخاصة بالاستدامة.

كان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد أفتتح في وقت سابق من اليوم الثلاثاء منتدى قطر الاقتصادي 2023، بالتعاون مع بلومبرج، والذي ينعقد تحت شعار " قصة جديدة للنمو العالمي".