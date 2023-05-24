رئيس الوزراء الهندي: العلاقات مع أستراليا شاملة وعميقة وناضجة

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بعد لقائه نظيره الأسترالي أنتوني ألبانيز، إن العلاقات الأسترالية - الهندية في تحسن سريع وتتسم بالعمق والنضج، فضلا عن أنها دخلت وضع "تي-20"، في إشارة، بلغة لعبة الكريكيت الشائعة في كلا البلدين، إلى مباراة كريكيت قصيرة وسريعة.

وقال مودي للصحفيين في سيدني اليوم الأربعاء، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء: "هذا هو اجتماعنا السادس، وهذا يعكس عمق علاقاتنا الشاملة والثقة في وجهات نظرنا ونضج علاقاتنا".

وأضاف مودي: "بلغة الكريكيت، دخلت علاقاتنا في وضع "تي-20".

ومن المقرر أن يعقد مودي بعض الاجتماعات المغلقة واجتماعات الموائد المستديرة للأعمال اليوم الأربعاء قبل أن يغادر إلى الهند الليلة.

وتأتي زيارة مودي إلى أستراليا، التي تستغرق يومين، في الوقت الذي تحاول فيه كانبيرا تعزيز علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع نيودلهي لمواجهة تزايد المنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين، أكبر شريك تجاري لها.

وسيجتمع مودي وألبانيز، مرة أخرى في قمة مجموعة العشرين في الهند في سبتمبر المقبل، كما وجه مودي الدعوة لألبانيز، وكذلك لجميع مشجعي الكريكيت الأستراليين، لزيارة الهند لحضور بطولة كأس العالم للكريكيت للرجال لعام 2023 خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الجاري.