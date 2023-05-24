3 أندية عربية تضمن المُشاركة في كأس العالم للأندية 2025

ضمنت تسع أندية بالفعل الصعود إلى بطولة كأس العالم للأندية الموسعة في عام ٢٠٢٥، منها ثلاثة أندية عربية.

تم التأكيد في مجلس فيفا مؤخرًا على مخطط الوصول للبطولة الموسعة لكأس العالم للأندية ٢٠٢٥، وقد ضمنت تسعة أندية بالفعل أماكنها في مونديال الأندية المنتظر بشكله الجديد.

واتخذ مجلس فيفا في اجتماعه الأخير قراره بتأكيد شكل المسابقة الجديد للبطولة الموسعة للأندية والتي ستضم ٣٢ فريقًا على أن تقام كل أربع سنوات، وكشفت اللجنة الآن كيف سيتم تحديد الفرق التي ستتأهل لبطولة 2025.

في المواسم الأربعة التي تسبق للبطولة، سيحصل الفائزون في مسابقة الأندية القارية الأولى في خمسة من اتحادات فيفا الستة على تذكرة تلقائية، أقيانوسيا هي الاستثناء الوحيد مع ممثلها الذي سيتم تحديده طبقًا لنتائج مسابقة الأندية الأولى في قارتها طوال فترة التصفيات التي تبلغ أربع سنوات.

وسيضمن ١٢ ناديًا من أوروبا التواجد في كأس العالم للأندية ٢٠٢٥، سيكون منهم الفائزون بلقب دوري أبطال أوروبا بين موسم ٢٠٢٠-٢٠٢١ و٢٠٢٣-٢٠٢٤، وستصعد ستة أندية من أمريكا الجنوبية وهم الفائزون بالبطولة القارية ما بين ٢٠٢١ و٢٠٢٤ وفريقان آخران سيتم تحديدهما حسب التصنيف.

بينما سيصعد الفائزون بالبطولة القارية في اتحادات الكونكاكاف والاتحاد الآسيوي والاتحاد الأفريقي في الفترة ما بين ٢٠٢١ و٢٠٢٤ وسيتم تحديد نادٍ واحد صاعد من نفس الفترة من أوقيانوسيا بالإضافة إلى مُمثل البلد المضيف.

أما الأندية التي تم تأكيد مشاركتها فهى

الهلال (السعودية) - دوري أبطال آسيا ٢٠٢١

الأهلي (مصر) - دوري أبطال أفريقيا ٢٠٢٠\٢٠١١ •

الوداد البيضاوي (المغرب) - دوري أبطال أفريقيا ٢٠٢١\٢٠٢٢

مونتيري (المكسيك) - دوري أبطال الكونكاكاف ٢٠٢١ • سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة الأمريكية) - دوري أبطال الكونكاكاف ٢٠٢٢

بالميراس (البرازيل) - أبطال كوبا الليبرتادوريس ٢٠٢١

فلامنجو (البرازيل) - أبطال كوبا ليبرتادوريس ٢٠٢٢

تشيلسي (إنجلترا) - دوري أبطال أوروبا ٢٠٢٠\٢٠٢١

ريال مدريد (إسبانيا) - دوري أبطال أوروبا ٢٠٢١\٢٠٢٢