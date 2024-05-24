 أكثر من 100 ألف شخص يحتجون على الفوضى في برلمان تايوان - بوابة الشروق
الجمعة 24 مايو 2024 9:49 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

أكثر من 100 ألف شخص يحتجون على الفوضى في برلمان تايوان

تايبيه (د ب أ)
نشر في: الجمعة 24 مايو 2024 - 8:21 م | آخر تحديث: الجمعة 24 مايو 2024 - 8:21 م

تظاهر أكثر من 100 ألف شخص خارج المبنى الرئيسي للبرلمان التايواني في تايبيه اليوم الجمعة، مطالبين بممارسة العملية التشريعية بشفافية، وأعربوا عن مخاوفهم بشأن تآكل الديمقراطية.

واكتسب الاحتجاج زخما بعد ثلاثة أيام فقط من آخر مظاهرة نظمها 30 ألف شخص يوم الثلاثاء الماضي، عندما كان النواب يناقشون مشاريع قوانين مثيرة للجدل، بما في ذلك توسيع صلاحيات التحقيق لدى المجلس التشريعي.

وأعرب المحتجون اليوم مرة أخرى عن مخاوفهم بشأن ما يعتبرونه هيئة تشريعية غير فعالة وانتهاكا للإجراءات من قبل أحزاب المعارضة الصديقة للصين، بما في ذلك الحزب القومي الصيني، أو الكومينتانج وحزب الشعب التايواني.

ورفع المتظاهرون لافتات تدين التعاون بين المعارضة والحزب الشيوعي الصيني، الذي يقولون إنه يحاول التغلغل داخل المجتمع بتايوان.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك