فريق فلسطين القانوني أمام محكمة العدل الدولية: قرار وقف إطلاق النار في رفح ملزم لإسرائيل

قالت السفيرة نميرة نجم، عضو الفريق القانوني الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، إن قرار ‏محكمة العدل الدولية الصادر يوم الجمعة؛ هو الرابع في الدعوى المقدمة من جنوب إفريقيا ضد ‏إسرائيل بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية‎.‎

وأضافت خلال تصريحات لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع عبر شاشة ‏‏«‏ON E‏» مساء الجمعة، أن أهم بنود القرار الجديد يتمثل في أمر إسرائيل بوقف عملياتها ‏العسكرية في مدينة رفح، لافتة أن هذا القرار أكثر ما كانت تخشاه إسرائيل‎.‎‏ ‏

وأشارت إلى أن قرار محكمة العدل ملزم من الناحية القانونية، لا سيما وأن المحكمة طالبت ‏إسرائيل بالالتزام به وتنفيذه، لافتة أن التأثير على أرض الواقع يختلف عن الجوانب القانونية ‏حيث من المتوقع أن لا تلتزم إسرائيل‎.‎

ولفتت إلى إحالة المحكمة القرار إلى مجلس الأمن، موضحة أن المحكمة لا تطالبه باتخاذ أي ‏إجراءات، ولكن لمجلس الأمن اتخاذ قرار بشأنه إذا رأى استمرار تهديد السلم والأمن الدوليين‎.‎

وأكدت أن القرار ملزم للدول الماثلة أمام المحكمة، لا سيما وأن رئيس المحكمة شدد على إلزامية ‏القرار، موضحة أن عدم امتثال إسرائيل للقرار سيلحق ضررًا بسمعتها، وكذلك بسمعة الدول ‏المؤيدة لها والداعمة لموقفها‎.‎