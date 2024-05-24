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أعداد جريدة الشروق
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حزب الوفد يرحب بقرار محكمة العدل الدولية بوقف الحرب في رفح

علي كمال
نشر في: الجمعة 24 مايو 2024 - 6:19 م | آخر تحديث: الجمعة 24 مايو 2024 - 6:19 م

رحب الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، بقرار محكمة العدل الدولية الصادر اليوم، بإلزام إسرائيل بالوقف الفوري للعدوان على مدينة رفح الفلسطينية، وتقديم تقرير للمحكمة خلال شهر بالإجراءات التي تتخذها إسرائيل لوقف هذا العدوان.

وقال يمامة في بيان له، عقب صدور الحكم إن الحكم جاء في وقته لوقف الجرائم التي تمارسها إسرائيل في حق سكان رفح الفلسطينية وتمهد الطريق لاعادة فتح معبر رفح بعد احتلاله من الجانب الفلسطيني.

وأضاف رئيس الوفد أنه كان يتمني أن يشمل الحكم كامل اراضي قطاع غزة ولكنه البداية لوقف هذا العدوان علي الأشقاء الفلسطينين.

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