ضياء رشوان: مصر لا تبحث عن أي حرب لكنها قادرة على كل حرب

قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن مصر لا تبحث عن أي حرب لكنها قادرة على كل حرب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، إسرائيل لم ولن ترغب في أي حرب إلا إذا كانت لديها جنون هدم المعبد.

وأشار إلى أن هذا الجنون يعني اتخاذ مواقف أكثر عدوانية ضد مصر من قِبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت رشوان، إلى أن مصر عملت على الوساطة سعيا لوقف إطلاق النار، لكنها حافظت على مبادئها تجاه القضية الفلسطينية، وهو ما لم يُرضِ إسرائيل.

وفي تصريحاته أيضا، أوضح رشوان أن إسرائيل على وشك أن تضحي بالجائزة الأكبر في تاريخها وهي العلاقات مع مصر.

وشدد على أن التضحية بالعلاقات مع مصر يمثل الخطر الأكبر على إسرائيل.