إيبوكا يقود هجوم سيراميكا أمام إنبي

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة إنبي، ضمن مباريات الجولة الـ 25 الدوري العام.
وجاء تشكيل الفريق كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام
خط الدفاع: احمد هاني - احمد بيكهام - خالد صبحي -عبد الرحمن بودي.
خط الوسط: محمد عادل - صديق إيجولا - محمد توني - أحمد القرموطي - أحمد بلحاج.
خط الهجوم: چون ايبوكا.
يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: "محمد كوكو - سعد سمير - محمد إبراهيم - إبراهيم محمد - فيڤور اكيم - أحمد ياسر ريان - محمد أبو العلا - صامويل أمادي - مروان عثمان".