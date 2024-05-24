 إيبوكا يقود هجوم سيراميكا أمام إنبي - بوابة الشروق
الجمعة 24 مايو 2024 6:28 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

إيبوكا يقود هجوم سيراميكا أمام إنبي

محمد جلال
نشر في: الجمعة 24 مايو 2024 - 6:00 م | آخر تحديث: الجمعة 24 مايو 2024 - 6:00 م

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة إنبي، ضمن مباريات الجولة الـ 25 الدوري العام.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: احمد هاني - احمد بيكهام - خالد صبحي -عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: محمد عادل - صديق إيجولا - محمد توني - أحمد القرموطي - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: چون ايبوكا.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: "محمد كوكو - سعد سمير - محمد إبراهيم - إبراهيم محمد - فيڤور اكيم - أحمد ياسر ريان - محمد أبو العلا - صامويل أمادي - مروان عثمان".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك