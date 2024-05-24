جنوب أفريقيا تشيد بقرار العدل الدولية الداعي إلى وقف فوري للهجوم الإسرائيلي على رفح

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رحبت جنوب أفريقيا، اليوم الجمعة، بالأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية والذي يلزم إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في رفح الواقعة جنوبي قطاع غزة والانسحاب من المدينة.

ووصف حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم القرار بأنه يمثل تأكيدا لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان وحكم القانون.

لكن الرئيس سيريل رامافوزا قال إن "حريتنا لن تكتمل حتى تتحقق حرية الشعب الفلسطيني" مرددا عبارة لزعيم جنوب أفريقيا الأسبق نيلسون مانديلا.

واستجابت أعلى محكمة للأمم المتحدة، بقرارها، بشكل جزئي للمطالب التي قدمتها جنوب أفريقيا في التماس عاجل.

ودعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية، التي تزعم إسرائيل أنها موجهة ضد حركة حماس، بيد أنها تتسبب في معاناة جسيمة لآلاف المدنيين الفلسطينيين المحاصرين في المدينة.

ووصف القضاة الوضع الإنساني في رفح بأنه أصبح الآن "كارثيا"، وقالوا إنه من الضروري اتخاذ مزيد من الإجراءات لمنع إلحاق مزيد من الضرر بالسكان المدنيين.

وقال زين دانجور، مدير عام إدارة العلاقات الدولية بوزارة خارجية جنوب إفريقيا إن "هذه دعوة بحكم الأمر الواقع لوقف لإطلاق النار".

لكن في حين أن أحكام المحكمة ملزمة قانونا، فإنها لا تملك الوسائل لفرض الامتثال بأحكامها.