شولتس يحذر فون دير لاين من العمل مع المتطرفين اليمينيين

حذر المستشار الألماني أولاف شولتس، بشكل غير مباشر رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الجمعة، من محاولة تأمين فترة ولاية أخرى في منصبها بعد الانتخابات الأوروبية بمساعدة المتطرفين اليمينيين.

وقال شولتس في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيجرو في برلين اليوم الجمعة: "من الواضح بالنسبة لي أنه عندما يتم تشكيل المفوضية الأوروبية المقبلة، يجب ألا تستند إلى أغلبية في البرلمان تتطلب أيضا دعم المتطرفين اليمينيين".

وفي هذا الصدد، قال شولتس، إنه "حزين للغاية بسبب غموض بعض البيانات السياسية" التي سمعها مؤخرا.

وفي أبريل، لم تستبعد فون دير لاين التعاون مع مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين اليمينيين، التي ينتمي إليها أيضا حزب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني" إخوان إيطاليا" اليميني المتطرف.

ودافعت فون دير لاين، المرشحة الرئيسية لمجموعة حزب الشعب الأوروبي المحافظ، عن موقفها في البرلمان الأوروبي أمس الخميس.

وقالت السياسية المنتمية للحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، لقد عملت بشكل جيد للغاية مع جورجا ميلوني في المجلس الأوروبي، كما أفعل مع جميع رؤساء الدول ورؤساء الوزراء".

وقال شولتس، وهواشتراكي ديمقراطي من يسار الوسط، إن موقفه واضح: "من الممكن إنشاء رئاسة للمفوضية تقوم فقط على أساس الأحزاب التقليدية، أي شيء آخر سيكون خطأ لمستقبل أوروبا".