الشرطة: نحو 50 محتجا يواصلون الاختباء بجامعة ألمانية

ذكرت شرطة برلين مساء اليوم الخميس أن نحو 50 ناشطا ضمن مجموعة تسمى ائتلاف طلاب برلين يواصلون الاختباء بجامعة هومبولت منذ أمس الأربعاء، حتى بعد إخلاء الشرطة للغرف التي كانوا يحتلونها.

وذكر متحدث باسم الشرطة أن القوات فرضت حوالي 130 تقييدا قصير الأجل للحركة خلال إخلاء جامعة هومبولت.

وأضاف أنه تم التعرف على هوية الطلاب.

وقالت متحدثة باسم الشرطة مساء اليوم الخميس، إنها فتحت بالقوة أبوابا مغلقة وبعضها كان معززا بحواجز.

ولم ترد أي معلومات حتى الآن عن وقوع إصابات في صفوف الشرطة أو الطلاب.

وكان النشطاء احتلوا عدة غرف في معهد العلوم الاجتماعية بجامعة هومبولت مساء أمس الأربعاء، دعما للفلسطينيين واحتجاجا على الهجمات الإسرائيلية ضد غزة.

وفي بيان، وجهت المجموعة المسماة ائتلاف الطلاب في برلين، اتهامات لإسرائيل بارتكاب "الإبادة الجماعية" و"القتل الجماعي المستمر".

وكان النشطاء ذكروا أمس أن الهدف من الاحتجاج هو الإعراب عن "التضامن غير المشروط مع الشعب الفلسطيني".

وطالب النشطاء جامعات برلين بحملة من أجل وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار من جانب إسرائيل وممارسة الضغط على الحكومة الألمانية.