البلتاجي: لا وجود لركلات الجزاء في مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر

كشف رضا البلتاجي، الخبير التحكيمي حقيقة أحقية نادي الزمالك في الحصول على ركلة جزاء خلال مباراة مودرن فيوتشر، التي أُقيمت ضمن منافسات الدوري العام.

وقال رضا البلتاجي في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أمين عمر، حكم مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر قدم واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم، ليس كل تلاحم بخطأ، وليس كل خطأ ببطاقة صفراء".

وأضاف: "مطالبة مصطفى شلبي، لاعب الزمالك بالحصول على ركلة جزاء؟ هذا تلاحم عادي ومشروع، ولا أشعر بوجود أي تدخل قوي على قدم مدافع الزمالك.. لا أشك بعدم وجود ركلة جزاء".

وتابع: "مطالبة باسم علي، لاعب مودرن فيوتشر بالحصول على ركلة جزاء؟ الحكم على بعد خطوات، وقدم المدافع سبقت قدم المهاجم، ولا توجد أي ركلة جزاء".

وأكمل: "الحالتان يشبهان بعضهما البعض.. اللاعب يشحذ ركلة جزاء، ولكن لا توجد ركلة جزاء أو خطأ".

وأتم رضا البلتاجي تصريحاته قائلًا: "للأمانة أمين عمر قدم مباراة كبيرة وواحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم، وسمح بالالتحامات ولم نشعر بوجوده طاقم الحكام".