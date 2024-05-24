رئيس الصين يدعو إلى مزيد من الإصلاحات في جميع القطاعات

شدد الرئيس الصيني شي جين بينج على تعميق الإصلاح بشكل أكبر في جميع القطاعات وبذل جهود تركز على دفع التحديث صيني النمط.

وأدلى شي، وهو أيضا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، بهذه التصريحات أثناء ترؤسه ندوة في جينان بمقاطعة شاندونج، أمس الخميس، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا، اليوم الجمعة.

وقال شي "إن تطلع الشعب الصيني إلى حياة أفضل هو الهدف الذي نسعى جاهدين لتحقيقه، والهدف النهائي لدفع الإصلاح وتعزيز التنمية هو تحسين معيشة الشعب".

وشدد الرئيس على ضرورة تحديد المجالات الرئيسية للإصلاح وتحقيق اختراقات على أساس الاهتمامات والتطلعات الملحة لعامة الناس، من بينها التوظيف ونمو الدخل والتعليم والرعاية الصحية والإسكان والخدمات الحكومية ورعاية الأطفال ورعاية المسنين والسلامة الشخصية وأمن الممتلكات.

كما شدد شي على أنه "بغض النظر عن كيف وأين يمضي الإصلاح"، يجب عدم المساس ببعض "الأشياء الأساسية" من بينها "التمسك بالقيادة الشاملة للحزب، والتمسك بالماركسية، والتمسك بطريق الاشتراكية ذات الخصائص الصينية، والتمسك بالدكتاتورية الديمقراطية الشعبية".

وتقرر خلال الاجتماع أن تُعقد الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الـ20 للحزب الشيوعي الصيني في بكين في يوليو، وأن تدرس الجلسة في المقام الأول القضايا المتعلقة بمواصلة تعميق الإصلاح بشكل شامل ودفع التحديث صيني النمط.