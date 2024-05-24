سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بصفته رئيس الاتحاد الافريقي ليل الخميس-الجمعة في نواكشوط مباحثات مع الحاكم العسكري الانتقالي للجابون الجنرال بريس أوليجي نجيما تناولت موضوع العقوبات المفروضة على الجابون ومن أبرزها تعليق عضوية الجابون في الاتحاد الأفريقي وجميع هيئاته.

وأوضح مصدر دبلوماسي في العاصمة الموريتانية أن قائد الانقلاب في الجابون جاء يطلب رفع تعليق عضوية الجابون واستعادة عضويتها والعودة لمختلف هيئات الاتحاد ومواكبة ودعم مخرجات الحوار الوطني الجابوني الذي اختتم في وقت سابق من الشهر الحالي.

وأطاح الجيش بالرئيس الجابوني علي بونجو في أغسطس الماضي. وفرض الاتحاد الأفريقي عقوبات على الانقلابيين.