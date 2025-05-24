وزير الخارجية الفرنسي يدعو إلى نزع سلاح حماس واستبعادها من المستقبل السياسي في غزة

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إلى نزع سلاح حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، واستبعادها من المستقبل السياسي في غزة.

ونشر عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم السبت، صورًا تعكس جانبًا من لقائه مع عائلات المحتجزين الإسرائيليين، والمجندة الإسرائيلية آجام بيرجر، التي أطلق سراحها مطلع العام الجاري.

وكتب في تدوينته: «يجب إطلاق سراح جميع الرهائن فورًا، ولابد من نزع سلاح حماس واستبعادها من المستقبل السياسي في غزة».

وسلمت حماس المجندة الإسرائيلية آجام بيرجر، إلى الصليب الأحمر الدولي، في 30 يناير 2025، بأحد المواقع في جباليا شمال قطاع غزة، حيث كانت ضمن الدفعات الأولى التي تم الإفراج عنها من أسرى الاحتلال الإسرائيلي في صفقة التبادل.

وقضت بيرجر، نحو 16 شهرًا من الأسر لدى حركة حماس، وتبلغ من العمر 21 عامًا، وأسرت في 7 أكتوبر 2023، بعد يوم واحد فقط من بدء مهمتها كمراقبة عسكرية في موقع نحال عوز، الواقع بالقرب من قطاع غزة.