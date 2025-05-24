رئيس وزراء باكستان يزور تركيا وإيران وأذربيجان وطاجيكستان

قال مكتب رئيس الوزراء الباكستاني، إن محمد شهباز شريف سوف يجري بجولة خارجية يزور خلالها تركيا وإيران وأذربيجان وطاجيكستان في الفترة من 25 حتى 30 مايو.

وذكر الجناح الإعلامي لمكتب رئيس الوزراء، في بيان صحفي: "خلال الزيارة، سيجري رئيس الوزراء مناقشات واسعة مع زعماء تلك الدول بشأن مجموعة كاملة من القضايا، تغطي العلاقات الثنائية وقضايا ذات أهمية إقليمية ودولية"، حسب وكالة أسوشيتد برس أوف باكستان اليوم السبت.

وأشارت الوكالة، إلى أنه ستُتاح لرئيس الوزراء خلال جولته الخارجية الفرصة للإعراب عن أعمق التقدير والاعتراف بالدعم المقدم إلى باكستان من قبل الدول الصديقة، خلال الأزمة الأخيرة مع الهند.

ويشارك شريف، خلال زيارته طاجيكستان في المؤتمر الدولي حول الأنهار الجليدية المقرر تنظيمه في دوشنبه، عاصمة طاجيكستان، يومي 29 و30 مايو.