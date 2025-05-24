البابا ليو الرابع عشر يعيد منح مكافأة لموظفي الفاتيكان

أعاد البابا ليو الرابع عشر، تقليدا سابقا للفاتيكان ومنح الموظفين مكافأة قيمتها 500 يورو (568 دولار) بمناسبة انتخاب البابا الجديد، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيطالية.

وتمت إعادة ما يسمى بمكافأة الاجتماع المغلق، التي تم إلغاؤها في 2013 في ظل حبرية البابا السابق فرنسيس، أمس الجمعة، قبل أول اجتماع رسمي للبابا ليو مع الكوريا الرومانية، وهي المؤسسات الإدارية للكرسي الرسولي، والموظفين.

وتُمنح المكافأة، تعبيرا عن الشكر على العمل الذي تم أداؤه أثناء الفترة الانتقالية بعد وفاة البابا فرنسيس في 21 أبريل، وانتخاب البابا ليو رئيسا جديدا للكنيسة الكاثوليكية في الثامن من مايو، حسبما ذكرت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.