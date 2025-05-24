الأونروا تطالب بتدخل دولي عاجل لمنع التهجير وحصر الفلسطينيين في منطقة رفح

كشف المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» عدنان أبو حسنة، أن مئات الآلاف في قطاع غزة «يتضورون جوعا».

وقال أبو حسنة، في حديثه لفضائية «سكاي نيوز عربية»، السبت، إن 300 ألف فلسطيني في قطاع غزة في «خطر شديد».

وأكد أن «سكان غزة يموتون جوعًا أو تحت القصف»، محذرًا من أن «القطاع يعاني من مجاعة لم يشهد لها مثيلًا».

ودعا إسرائيل إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية، مختتمًا حديثه: «نطالب بتدخل دولي عاجل لمنع التهجير وحصر الفلسطينيين في منطقة رفح».

وأمس الجمعة، قال المفوض العام لأونروا فيليب لازاريني، في منشور عبر منصة «إكس»، إن ما يصل من مساعدات إلى قطاع غزة «إبرة في كومة قش».

وأشار لازاريني، إلى أن الفلسطينيين في قطاع غزة عانوا، في ظل الحرب «من الجوع والحرمان ومن أساسيات الحياة لأكثر من 11 أسبوعا».

وشدد على أن «تدفق المساعدات بشكل فعال ومتواصل يمثل السبيل الوحيد لمنع تفاقم الكارثة».

وأوضح أن أقل ما يحتاجه الفلسطينيون في القطاع هو 500 إلى 600 شاحنة يوميًا، تدار من خلال الأمم المتحدة، بما في ذلك «الأونروا».