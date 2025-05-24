استقرت أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية خلال تعاملات اليوم السبت 24 مايو 2025.



- جاءت أسعار الحديد على النحو التالي:

استقر سعر حديد عز عند 38900 جنيه للطن.

استقر سعر حديد بشاي عند 38250 جنيها للطن.

استقر سعر حديد المصريين عند 36900 جنيه للطن.

استقر سعر حديد الجارحي عند 36000 جنيه للطن.

استقر سعر حديد الجيوشي عند 36000 جنيه للطن.

استقر سعر حديد مصر ستيل عند 37000 جنيه للطن.

- فيما جاءت أسعار الأسمنت على النحو التالي:



استقر سعر أسمنت النصر ليصل عند 3550 جنيها.

استقر سعر أسمنت وادي النيل عند 3580 جنيها للطن.

استقر سعر أسمنت السويس عند 3650 جنيها للطن.

استقر سعر أسمنت المخصوص ليسجل 3630 جنيها للطن.

استقر سعر أسمنت السويدي نحو 3850 جنيها للطن.

استقر سعر أسمنت حلوان ليسجل 3680 جنيها للطن.