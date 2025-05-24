توصلت إدارة النادي الأهلي لاتفاق مع زد، من أجل ضم مصطفى العش نهائيًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وذلك بعد اقتراب نهاية فترة إعارته للأحمر.

وأبدت إدارة الأهلي اهتمامها بضم مصطفى العش، بعد المستويات الجيدة التي قدمها مع الأحمر خلال الفترة الماضية مع الفريق الأول، إذ يرى الأحمر أنه بديل جيد لرامي ربيعة، اللاعب الذي اقترب من مغادرة الأحمر في الصيف القادم.

ونجحت إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب في التوصل لاتفاق شبه نهائي مع إدارة زد، على ضم مصطفى العش نهائيًا، مقابل مبلغ مالي كبير، بجانب بعض الصفقات التبادلية، وذلك بعد الحصول على خدماته على سبيل الإعارة مجانًا.

كما توصلت إدارة الأهلي لاتفاق مع إدارة غزل المحلة على ضم المدافع عمرو الجزار، وذلك في إطار تدعيم صفوف الأحمر، خلال الصيف القادم.

وتحاول إدارة النادي الأهلي التعاقد مع عمر فايد، لاعب فنربخشة التركي، ولكن بشرط أن تكون الصفقة على سبيل البيع النهائي، وليس الإعارة، تحسبًا لتألق اللاعب مع الأحمر، وفي حالة عدم النجاح في ذلك، فسيكون التعاقد مع ياسين مرعي، لاعب فاركو، أو هادي رياض، لاعب بتروجت هو الخيار البديل.