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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من ضبط المتهمين بقطع كف يد شاب خلال مشاجرة بالأسلحة البيضاء، وقعت بمنطقة سوق السمك بمدينة المحلة الكبرى.

وكانت منطقة سوق السمك، شهدت مشاجرة عنيفة استخدمت فيها الأسلحة البيضاء، بين مجموعة من الباعة بسبب خلافات سابقة، ما أسفر عن إصابة شاب في العقد الثالث من عمره ببتر في كف اليد.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة، يفيد باندلاع مشاجرة عنيفة بنطاق سوق السمك، استخدمت فيها الأسلحة البيضاء، وذلك بناءً على بلاغ تلقته شرطة النجدة.

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وتبين من الفحص إصابة الشاب (إبراهيم - 25 سنة)، بقطع في كف اليد، وتم تحويله إلى قسم الطوارئ بمستشفى جامعة المنصورة لتلقي العلاج.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكن ضباط فرع البحث الجنائي من ضبط اثنين من المتهمين، فيما لاذ آخرون بالفرار، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبطهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.





