مئات السويديين يطالبون حكومتهم بالتحرك لوقف الإبادة في غزة

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• خلال مظاهرة في العاصمة ستوكهولم

تظاهر مئات الأشخاص في العاصمة السويدية ستوكهولم، السبت، مطالبين حكومة بلادهم بـ"التحرك الفوري" لوقف حرب الإبادة التي تواصل إسرائيل ارتكابها في قطاع غزة.

وانطلق المتظاهرون من ساحة أودنبلان باتجاه مقر وزارة الخارجية، استجابة لدعوة العديد من منظمات المجتمع المدني، احتجاجا على "صمت" الحكومة السويدية إزاء الإبادة في غزة.

وطالب المشاركون الحكومة السويدية بالتحرك الفوري لوقف "جرائم الحرب الإسرائيلية" في غزة، مستنكرين صمتها في هذا الإطار، وفق مراسل الأناضول.

وحمل المتظاهرون في أيديهم لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل "الأطفال يقتلون في غزة"، و"المدارس والمستشفيات تتعرض للقصف".

في حديث للأناضول، قال الناشط السويدي لارس أوهلي إن "السويد ظلت صامتة إزاء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين".

وأضاف: "ما يحدث الآن مثير للاشمئزاز حقا، فنحن نرى إسرائيل تقصف المدارس والمستشفيات وتقتل الصحفيين وعمال الإغاثة والعاملين في المجال الإنساني وتستهدف الأطفال على وجه الخصوص".

وأوضح أن الحكومة السويدية ما تزال صامتة رغم مقتل أكثر من 50 ألف فلسطيني في غزة.

وأكد أن "ما يحدث في غزة إبادة جماعية، وهناك حكومة سويدية لا تتخذ موقفا ضد الإبادة الجماعية".

وأردف: "يجب على الحكومة السويدية الآن أن تتخذ إجراءات ضد التطهير العرقي والاحتلال في غزة".

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 176 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.



