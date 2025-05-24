ليفربول يقترب من ضم فيرتز

كشفت تقارير صحفية خارجية عن اقتراب نادي ليفربول الإنجليزي من ضم فلوريان فيرتز، لاعب باير ليفركوزن الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت شبكة ذا أثليتك البريطانية أن نادي ليفربول بدأ محادثات مع إدارة باير ليفركوزن بشأن التعاقد مع صانع الألعاب الألماني فلوريان فيرتز.

وأوضح التقرير أن الاتصالات بين ليفربول وباير ليفركوزن كانت قد بدأت بالفعل بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بتوقيع الريدز مع الظهير الأيمن، جيريمي فريمبونج.

وأشارت الصحيفة إلى أن أي تحرك للاعب البالغ من العمر 22 عامًا سيمثل صفقة قياسية لنادي ليفربول، وسيجعل أيضًا فلوريان فيرتز أغلى لاعب ألماني على الإطلاق.

وأتمت الصحيفة: "بايرن ميونيخ يعتقد أن فيرتز لن ينضم إليهم هذا الصيف لأنه في طريقه للانتقال إلى نادي ليفربول، بعد أن كان أيضًا هدفًا للانتقالات لأبطال الدوري الألماني".