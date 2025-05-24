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قال عمدة مدينة هامبورج، بيتر تشينتشر، اليوم السبت، إن بعض المصابين في حادث الطعن الذي وقع في محطة القطار المركزية بالمدينة الواقعة شمال ألمانيا، قد تم إخراجهم من المستشفى.

وكتب تشينتشر على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "يشكل ذلك مصدر ارتياح كبيرا.

آمل أن يتعافوا بشكل جيد، وأتمنى لهم ولعائلاتهم الكثير من العافية".

ولم يحدد تشينتشر عدد المصابين الذين تم إخراجهم من المستشفى.

ووفقا للشرطة، أصيب 18 شخصا في الهجوم بالسكين الذي وقع يوم الجمعة.

وبحلول بعد ظهر السبت، أعلنت الشرطة أن الحالة أصبحت مستقرة لجميع المصابين الأربعة الذين كانت إصابتهم حرجة، وقالت إنهم جميعا باتوا في وضع صحي مستقر الآن.