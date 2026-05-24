السكة الحديد: تشغيل قطارين إضافيين بين القاهرة- سوهاج- الإسكندرية والعكس

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل قطارين مكيفين إضافيين بين القاهرة / سوهاج / الإسكندرية والعكس، في إطار حرص الهيئة على التيسير على الركاب، وتلبية الطلب المتزايد على السفر خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وتنفيذا لتوجيهات وزارة النقل بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم، إنه تقرر تشغيل القطارين على مدار اليوم وغدا (وفقا للجدول المرفق)، على النحو التالي:

* تشغيل قطار رقم 2270 (مكيف) خط (القاهرة / سوهاج) اليوم الأحد، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 20:20، ويصل إلى محطة سوهاج الساعة 02:45.

* تشغيل قطار رقم 2271 (مكيف) خط (سوهاج / الإسكندرية) غدا الاثنين، حيث يقوم من محطة سوهاج الساعة 04:05، ويصل إلى محطة الإسكندرية الساعة 13:30.

وأكدت الهيئة أن تشغيل هذه القطارات الإضافية يأتي في إطار خطتها المستمرة لدعم حركة السفر على خطوط الوجهين القبلي والبحري، بما يساهم في تقديم خدمات سفر أكثر راحة وانتظاما للركاب خلال فترة عيد الأضحى المبارك.