الأوقاف: دوري النجباء يقترب من 5 ملايين مشاهدة

يواصل «دوري النجباء» الذي نظمته وزارة الأوقاف، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في موسمه الأول، تحقيق حضور رقمي وجماهيري واسع؛ حيث اقتربت مشاهدات المقاطع المصورة الخاصة به من 5 ملايين مشاهدة بعد أيام قليلة من نشرها، في مؤشر يعكس حجم التفاعل الكبير مع المحتوى الدعوي والعلمي الذي قدمه البرنامج بأسلوب معاصر يجمع بين المعرفة والإبداع وروح المنافسة الهادفة.

ويأتي هذا النجاح في إطار رؤية وزارة الأوقاف لتطوير أدوات الخطاب الديني، وتعزيز حضورها الرقمي عبر تقديم محتوى هادف قادر على الوصول إلى مختلف الفئات، خاصة فئة الشباب، من خلال صيغ تفاعلية حديثة تسهم في ترسيخ الفكر الوسطي المستنير، وتقديم النموذج المشرق للإمام الواعي المثقف القادر على مخاطبة الواقع بلغة تجمع بين الأصالة والمعاصرة.

كما استهدف «دوري النجباء» إذكاء روح المنافسة الإيجابية بين الأئمة، وشحذ الهمم نحو المزيد من التحصيل العلمي والتميز الدعوي، إلى جانب تقديم نماذج وقدوات حسنة لعموم الناس، تعكس الصورة الحقيقية للإمام الأزهري الواعي القادر على الجمع بين العلم والثقافة وحسن التواصل.

وشهدت المقاطع المتداولة للدوري معدلات مرتفعة من المشاهدات والمشاركات والتفاعلات؛ لما تضمنته من منافسات علمية وثقافية اتسمت بالحيوية وسرعة الإيقاع، وأبرزت ما يتمتع به المشاركون من رصيد علمي متميز وحضور دعوي وإعلامي لافت.

كما أسهمت المعالجة الإعلامية الحديثة التي أشرف عليها المكتب الإعلامي بوزارة الأوقاف، وما صاحبها من إخراج احترافي وتقديم بصري جاذب، في توسيع نطاق انتشار الدوري على المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، وتحويله إلى تجربة دعوية ومعرفية حظيت بمتابعة واسعة، بما يؤكد أهمية توظيف الوسائط الحديثة في نشر القيم الإيجابية وتعزيز الوعي الرشيد.

ويعكس ما حققه «دوري النجباء» نجاح جهود وزارة الأوقاف في توظيف المنصات الرقمية لتقديم محتوى دعوي رصين يجمع بين العمق العلمي والتأثير المجتمعي، ويُسهم في إبراز الطاقات المتميزة من الأئمة والدعاة، في إطار جهودها المستمرة لتجديد الخطاب الديني وترسيخ قيم الوعي والانتماء والبناء.