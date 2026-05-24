مصرع طالب وإصابة خطيبته في حادث تصادم بأبو النمرس

لقى طالب مصرعه وأصيبت خطيبته بكسور متفرقة بالجسد، في حادث تصادم سيارة ميكروباص بدراجتهما البخارية بمنطقة أبو النمرس في محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري ووجود حالة وفاة ومصاب بالمكان المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أنه أثناء سير دراجة بخارية قيادة طالب 20 سنة، وبصحبته خطيبته طالبة 19 سنة، اصطدمت بهما سيارة ميكروباص، مما تسبب في وفاة قائد الدراجة البخارية في الحال، بينما أصيبت خطيبته بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

نقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، والمصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.