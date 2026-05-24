مصرع طفل دهسا تحت عجلات لودر في الفيوم

لقي طفل مصرعه بمحافظة الفيوم، بعدما دهسه لودر جرف تابع للوحدة المحلية بقرية نقاليفة بمركز سنورس، يقوده سائق من خارج الوحدة المحلية؛ ما تسبب في حالة من الحزن بين أهالي القرية.

وكان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بشأن حادث دهس لودر لطفل يبلغ من العمر 5 سنوات بقرية نقاليفة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية، برفقة سيارة إسعاف، إلى موقع الحادث، وتبين مصرع الطفل متأثرًا بإصابته، فيما تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سائق اللودر، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.