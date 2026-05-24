الهلال الأحمر المصري يستقبل الدفعة 44 من المصابين الفلسطينيين

يواصل الهلال الأحمر المصري، جهوده الإنسانية على معبر رفح البري، إذ استقبل، اليوم الأحد، الدفعة رقم 44 من المرضى والمصابين الفلسطينيين، بجانب مرافقيهم، مع تقديم كل أوجه الدعم والرعاية اللازمة، وتوديع المغادرين من مصر إلى غزة.

وشملت الخدمات المقدمة تيسير إجراءات العبور، بجانب توزيع الوجبات الغذائية الساخنة، والملابس، ومستلزمات العناية الشخصية، بما يضمن تلبية الاحتياجات الأساسية للمصابين ومرافقيهم خلال فترة تواجدهم.

ويواصل الهلال الأحمر المصري تواجده على معبر رفح منذ بداية الأزمة، إذ يعمل على مدار الساعة لتقديم الدعم الإنساني.