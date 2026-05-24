المؤبد لـ7 متهمين بتهمة قتل شخص بسبب خلافات بينهم في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، بمعاقبة 7 متهمين بقتل شخص إثر خلافات بينهم بدائرة مركز شرطة الحسينية بمحافظة الشرقية، بالسجن المؤبد.

وتعود أحداث القضية، عندما أحالت النيابة العامة المتهمين: "كرم. أ. ل. م. إ، 62 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة الحسينية، وهشام. أ. أ. أ، 54 سنة، عامل زراعي، مقيم بدائرة مركز شرطة ديرب نجم، وياسر. ك. ع. أ، 52 سنة، سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر، والسيد. م. ش. ع، 51 سنة، تاجر مواشٍ، مقيم بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية، وإبراهيم. أ. م. ق، 37 سنة، أعمال حرة، مقيم بدائرة مركز شرطة ديرب نجم، ومحمد. ر. م. ش، وأيمن. ع. ع"، للمحاكمة الجنائية، بتهمة قتل المجني عليه "السيد.ح"، بدائرة مركز شرطة الحسينية.

وتبين قيام المتهمين بقتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله، واتفقوا فيما بينهم على ذلك، بأن تتبعوا سيره حال قيادته لدراجته الآلية، واقتادوه إلى سيارة كانوا يستقلونها، حيث قاموا بخطفه وتكبيله، وأكرهوا المجني عليه على التوقيع على عدد من المستندات بالقوة، ثم اعتدوا عليه بالضرب وتعذيبه حتى فارق الحياة.