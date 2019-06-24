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المخرجة الأرجنتينية لوكريسيا مارتل تترأس هيئة حكام مهرجان فينيسيا السينمائي

لوكريسيا مارتل
لوكريسيا مارتل
(د ب أ)
نشر فى : الإثنين 24 يونيو 2019 - 4:25 م | آخر تحديث : الإثنين 24 يونيو 2019 - 4:25 م

أعلن مهرجان فينيسيا السينمائي، الإثنين، أن المخرجة الأرجنتينية لوكريسيا مارتل سوف تترأس هيئة حكام المنافسة الرئيسية هذا العام.

وقد أخرجت مارتل أربعة أفلام، أحدثها فيلم "زاما" الذي صدر عام 2017.

ووصف مدير المهرجان ألبرتو باربيرا المخرجة الأرجنتينية " بالمخرجة الأكثر أهمية في أمريكا اللاتينية وإحدى أفضل المخرجات حول العالم".

وقالت مارتيل "إنه لشرف ومسؤولية ومصدر سعادة أن أكون جزءا من هذا الاحتفال بالسينما، ومن رغبة البشرية في فهم نفسها".

يشار إلى أن فينسيا تستضيف أقدم مهرجان سينمائي في العالم، حيث تم تدشينه عام 1932. ومن المقرر أن تبدأ فعالياته هذا العام في 28 أغسطس وتنتهى في السابع من سبتمبر المقبلين.


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