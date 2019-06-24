لافروف: ناقشنا مع الجانب المصري تطورات الأوضاع في اليمن وسوريا والسودان

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن اجتماع «2+2» أثمرت عن النقاش مع الجانب المصري تطورات الأوضاع في اليمن وسوريا وليبيا والسودان.

وأضاف في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الاثنين، أن الاجتماع بحث سُبل تعزيز التعاون مع مصر وخاصة فيما يتعلق بإنشاء منطقة إقتصادية للتجارة الحرة في المنطقة.

وتابع: «ناقشنا إنشاء منطقة التجارة الحرة في مصر، وناقشنا التحضيرات للقمة الروسية الإفريقية الأولى التي تنعقد في مدينة سوشى في 24 أكتوبر المقبل، والتأكيد على الاتفاق الذي توصل له الرئيسان السيسي وبوتين».

وأكد أن روسيا تحترم حق الشعب السوري في تقرير مصيرة، وتعمل على التواصل لل سلمي للأزمة السورية.

وتوجه وزيرا الدفاع والخارجية المصريين الفريق أول محمد زكي وسامح شكري، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة المصرية، إلى جمهورية روسيا الاتحادية في زيارة رسمية لحضور اجتماعات «2 + 2» بين الجانبين المصري والروسي.