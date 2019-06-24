صالح وسلامة يبحثان المستجدات السياسية في ليبيا

بحث رئيس مجلس النواب الليبي المنتخب عقيلة صالح مع مبعوث الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة آخر المستجدات السياسية في ليبيا.

وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه،ونشرته اليوم الأثنين، أنه جرى خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات السياسية في ليبيا وعدة موضوعات وقضايا تتعلق بحل الأزمات وذلك من خلال العملية السياسية والحوار الذي يهدف إلى استقرار الأوضاع في البلاد.

والتقى سلامة مع أعضاء مجلس النواب، زايد هديه ومحمد اجديد وبدر النحيب وعبدالهادي الصغير، في مقر الأمم المتحدة في بنغازي.

وذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع "تويتر" أن سلامة ناقش مع النوب آخر التطورات في ليبيا كما أطلع أعضاء المجلس على جهوده لإيجاد توافق في المجتمع الدولي حول الأزمة الليبية.

كان سلامة اجتمع مع المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي أول أمس السبت، في قاعدة الرجمة شرقي البلاد، حيث ناقشا سُبل الإسراع في الانتقال إلى مرحلة الوصول إلى حل سياسي.

يشار إلى أن المشير حفتر شن في الرابع من شهر أبريل الماضي عملية "طوفان الكرامة" لتطهير طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا، ما سماها "الجماعات الإرهابية" الأمر الذي دفع حكومة الوفاق إلى حشد قوات للتصدي له.

وأسفرت الاشتباكات عند اطراف طرابلس في أحدث إحصائية لمنظمة الصحة العالمية عن سقوط 607 قتلى، بينهم 40 مدنيًا، و3261 جريحًا، بينهم 117 مدنيًا، ونزوح ما يقارب 82 آلف شخص.