مشاورات لميركل وعدد من وزرائها مع مدراء شركات مستقبل قطاع السيارات

عقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وكبار ساسة الائتلاف الحاكم مشاورات مساء اليوم الاثنين، مع ممثلي قطاع صناعة السيارات في ألمانيا لبحث مستقبل القطاع.

وكان من بين من شاركوا في الاجتماع هربرت ديس، رئيس مجموعة فولكسفاجن وهارالد كروجر رئيس مجموعة بي إم دبليو بالإضافة إلى وزير النقل الكسندر شوير ووزير الاقتصاد بيتر التماير ووزيرة البيئة سفنيا شولتسه ووزير المالية اولاف شولتس.

وتناول اللقاء التغيرات الجذرية في القطاع والذي يتجاوز عدد العاملين فيه 800 ألف شخص، ومن بين هذه التغيرات التقنيات الجديدة في المحركات المتعلقة بحماية المناخ والقيادة الموجهة عبر الكمبيوتر.

وكانت تصريحات سابقة للحكومة أفادت بأن من غير المنتظر أن يسفر هذا اللقاء عن قرارات.