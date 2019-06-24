مقتل شخص تردد أنه مدبر محاولة الانقلاب في إثيوبيا

أعلنت السلطات في إثيوبيا اليوم الاثنين أن الشخص الذي تردد أنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب الفاشلة مطلع هذا الأسبوع قد قتل بعد أن كان هاربا.

وصرح نيجوسو تيلاهون المتحدث باسم رئيس وزراء إثيوبيا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن البريجادير جنرال أسامينيو تسيج قد قتل على يد قوات الأمن في ضواحي بحر دار عاصمة ولاية أمهرة شمالي البلاد حيث وقعت محاولة الانقلاب.

وكان مهاجمون قد حاولوا انتزاع السلطة من الحكومة الإقليمية في محاولة انقلاب وقعت مساء السبت بقيادة قائد الجيش في الولاية.

وقُتل رئيس الولاية وأحد مستشاريه في بحر دار، فيما قُتل رئيس أركان الجيش الإثيوبي على يد أحد حراسه الشخصيين في أديس أبابا عاصمة إثيوبيا.

كما أكد الإعلام الرسمي ومصدر في المستشفى لوكالة الأنباء الألمانية اليوم الاثنين وفاة المدعي العام لولاية أمهرة في المستشفى متأثرا بجراحه التي أصيب بها خلال محاولة الانقلاب.

ولم تتضح على الفور الملابسات الخاصة بمحاولة الانقلاب. وكثيرا ما تثير المجموعات العرقية الكثيرة المختلفة في إثيوبيا توترات واشتباكات في البلاد التي خضعت لمدة طويلة لقبضة أمنية قوية.