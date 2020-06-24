ارتفاع القيمة السوقية لشركة تينسنت الصينية بمقدار 40 مليار دولار

ارتفعت القيمة السوقية لشركة ألعاب الكمبيوتر الصينية تينسنت هولدنجز خلال الأسبوع الحالي بنحو 40 مليار دولار. وأدى ارتفاع قيمة تينسنت والصعود الأخير لسهم شركة بيندودو إلى تغيير ترتيب أغنى أغنياء الصين.

وتجاوزت تينسنت شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة، علي بابا جروب، لتصبح أكبر شركة في آسيا من حيث القيمة السوقية، حيث ارتفع سعر سهمها خلال تعاملات اليوم الأربعاء إلى أكثر من 500 دولار هونج كونج، لأول مرة. كما ارتفع سعر سهم شركة بيندودو التي تدير تطبيقا للتسوق مثل تطبيق جروب أون، يعرف باسم بي.دي.دي بأكثر من الضعف خلال العام الحالي.

وأدى ارتفاع أسهم الشركتين تينسنت وبيندودو إلى قفزة في قيمة ثروة مؤسسيهما حيث وصلت قيمة ثروة بوني ما، مؤسس شركة تينسنت، إلى 50 مليار دولار، ليصبح أغنى شخص في الصين متفوقا على جاك ما، مؤسس علي بابا الذي تبلغ ثروته 48 مليار دولار.

ووصل صافي ثروة كولين هانج، مؤسس شركة بي.دي.دي، إلى 43 مليار دولار ليخرج إمبراطور الاستثمار العقاري هوي كا يان، مؤسس مجموعة تشاينا إيفرجراند جروب، من قائمة أغنى 3 شخصيات في الصين، بحسب مؤشر بلومبرج للمليارديرات.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن جائحة فيروس كورونا المستجد أدت إلى تسريع وتيرة التحول نحو التكنولوجيا الرقمية في أماكن العمل وتغيير عادات المستهلكين، مما أدى إلى ارتفاع أسعار أسهم العديد من شركات التكنولوجيا وخدمات الإنترنت.

وأصبح أباطرة التكنولوجيا يسيطرون على قائمة أثرياء الصين حاليا حيث يحتلون 4 مراكز في قائمة أغنى 5 شخصيات في الصين، حيث يأتي دينج لي مالك شركة نت إيز لألعاب الكمبيوتر في المركز الخامس وراء إمبراطور العقارات هوي الذي يحتل المركز الرابع.