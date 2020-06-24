حاكم تكساس يدعو المواطنين للبقاء في منازلهم وسط ارتفاع حالات كورونا

دعا جريج أبوت حاكم ولاية تكساس الأمريكية المواطنين، الثلاثاء، إلى البقاء في منازلهم، ما لم يضطروا إلى الخروج للضرورة ، فيما تشهد ولاية تكساس أعلى عدد لحالات الإصابة الجديدة المسجلة بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد.

وسجلت الولاية 5112 حالة إصابة جديدة بالفيروس أول أمس الاثنين، بحسب موقع "وورلد أو ميترز" للإحصاءات.

وقال أبوت في مقابلة بثتها محطة "كيه بي تي إكس" التلفزيونية المحلية: "نظرا لأن الانتشار سريع للغاية في الوقت الحالي، لا يوجد سبب يدفعك إلى مغادرة منزلك، ما لم تكن مضطرا للخروج. المكان الأكثر أمانا لك هو منزلك".

ودعا أبوت المواطنين إلى ارتداء أقنعة الوجه الواقية وغسل أيديهم واتباع قواعد التباعد الاجتماعي. وأوضح أبوت: "إن ارتداء قناع واق يعد من أفضل الطرق لضمان عدم إصابتك بكوفيد- 19".