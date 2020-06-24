 الرئيس السيسي يهنئ الرئيس المؤقت والقائد الأعلى لفرسان مالطة بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس السيسي يهنئ الرئيس المؤقت والقائد الأعلى لفرسان مالطة بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 24 يونيو 2020 - 4:05 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 يونيو 2020 - 4:05 م

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى فخامة السيد روي جونثالو بواس الرئيس المؤقت والقائد الأعلى لفرسان مالطة بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لبلاده.

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