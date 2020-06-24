إطلاق سراح المديرة التنفيذية لهواوي مفيد للكنديين المسجونين في الصين

قال مسؤول صيني، اليوم الأربعاء، إن إطلاق سراح المديرة التنفيذية لشركة "هواوي" الصينية العملاقة للاتصالات، والتي تخضع لإجراءت تسليم في كندا، وإعادتها إلى الوطن، سيكون "أمرا مفيدا" لاثنين من مواطني كندا محتجزين دون محاكمة في الصين منذ أكثر من عام ونصف.



وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في مؤتمر صحفي، أن وقف إجراءات تسليم المديرة المالية لهواوي، منج وانتشو إلى الولايات المتحدة، حيث تواجه اتهامات بالاحتيال وجرائم اقتصادية أخرى، "سيتوافق مع سيادة القانون ويكون مفيدا في حل مشكلة المواطنين الكنديين الاثنين".



وتم احتجاز الكنديين، الدبلوماسي السابق مايكل كوفريج ورجل الأعمال مايكل سبافور، في الصين بعد أيام فقط من اعتقال منج في فانكوفر في ديسمبر عام2018.



وكانت الصين نفت في السابق أن تكون استخدمت كوفريج أو سبافور وسيلة ضغط لضمان عودة منج، وهي ابنه الملياردير رين تشينج فاي، مؤسس هواوي.