المثلوثي: انتقالي إلى الزمالك محسوم

أكد حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للصفاقسي التونسي، أن انضمامه لنادي الزمالك بات أمر محسوم.

وارتبط اسم المثلوثي بمفاوضات رسمية مع نادي الزمالك خلال الفترة الماضية ليعوض رحيل مواطنه حمدي النقاز.

وقال المثلوثي في تصريحات لصحيفة الصحافة اليوم التونسية: "لقد حصل الاتفاق المبدئي مع الزمالك منذ أيّام قليلة بالفعل".

وأضاف: "بالفعل الاتفاق المبدئي حصل مع الزمالك ولكن قد تتغير المعطيات سريعا باعتبار أن القوانين قد تتغيّر في مصر وبالتالي لا يمكن الحديث عن انتقال رسمي إلا بعد إمضاء العقود وهو أمر لن يحدث إلا بعد فترة من الآن".

وأكمل: "في اعتقادي تبدو المسألة شبه محسومة بما أن كل طرف مقتنع بقراره وبالتالي فإن الأمور ستسير على المنوال الذي يريده كل واحد منا من خلال تتويج المفاوضات بتعاقد رسمي".