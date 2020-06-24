الحكومة الألمانية تقر برنامج رئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبي

أقر مجلس الوزراء الألماني، اليوم الأربعاء، البرنامج الذي تعتزم ألمانيا تطبيقه خلال رئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبي، والتي ستبدأ في أول يوليو المقبل حتى نهاية هذا العام.

ويأتي البرنامج، الذي يضم 24 صفحة، تحت شعار "معا نجعل أوروبا قوية مجددا".

ويركز البرنامج على مكافحة جائحة كورونا، التي تضع الاتحاد الأوروبي "أمام تحد مصيري"، بحسب وصف البرنامج الذي جاء فيه أيضا: "خلال رئاسة ألمانيا لمجلس الاتحاد الأوروبي سنبذل قصارى جهدنا للإيفاء بالمهمة على نحو مشترك ومستهدف للمستقبل ولجعل أوروبا قوية مجددا".

وتتضمن محاور البرنامج الرئاسي لألمانيا أيضا إتمام المفاوضات حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب حماية المناخ والرقمنة ووضع أوروبا بين القوتين العظميين أمريكا والصين.

وتعتزم الحكومة الألمانية إزالة العبء الأكبر من على عاتقها خلال الرئاسة في بداية مدتها، حيث من المنتظر إقرار برنامج لإعادة الإعمار الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي عقب أزمة كورونا في منتصف يوليو المقبل.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، اقترحت برنامجا ممولا من القروض بقيمة 750 مليار يورو للتغلب على الأزمة الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا.

وينص المقترح على تقديم منح للدول المتضررة من الجائحة بقيمة 500 مليار يورو، وقروض بقيمة 250 مليار يورو، على أن يتم تسديد هذه الأموال عبر الموازنة المشتركة للاتحاد الأوروبي. ويتم التفاوض على البرنامج في حزمة الإطار المالي للاتحاد الأوروبي للسنوات السبع المقبلة، والتي يبلغ قيمتها 1ر1 تريليون يورو.

ويتعين إنهاء المفاوضات مع بريطانيا الخريف المقبل بشأن العلاقات المستقبلية معها عقب مغادرتها الاتحاد في يناير الماضي. وإذا لم يتم اختتام المفاوضات، فمن المتوقع فرض جمارك وقيود تجارية أخرى بين بريطانيا والاتحاد بحلول مطلع 2021.