تقرير: باكستان تشهد أكثر عام فتكا خلال عقد بارتفاع الوفيات المرتبطة بالقتال 75% في 2025

شهدت باكستان، أكثر عام فتكا على مدار عقد في 2025، حيث قفزت الوفيات المرتبطة بالقتال بنسبة 74 % فيما يشكل المسلحون أكثر من نصف حصيلة القتلى، بحسب تقرير جديد أصدرته مؤسسة مستقلة.

وتتهم إسلام آباد، كابول بغض الطرف عن الهجمات عبر الحدود التي يشنها المسلحون الباكستانيون، وهي مزاعم تنفيها حكومة أفغانستان التي تقودها حركة طالبان.

يذكر أن التوترات تصاعدت بين الدولتين الجارتين منذ أكتوبر عقب اندلاع اشتباكات حدودية أسفرت عن مقتل العشرات وإصابة المئات.

وقال معهد باكستان لدراسات الصراع والأمن، إن العنف في باكستان أسفر عن مقتل 3413 شخصا بارتفاع من 1950 في 2024، وبلغ عددالقتلى من المسلحين 2138.

وجاء في التقرير، أن الزيادة البالغة 124 % في حصيلة قتلى المسلحين مقارنة بعام 2024 تعكس تكثيف عمليات مكافحة الإرهاب ضد طالبان باكستان المعروفة أيضا باسم حركة طالبان باكستان أو تي.تي.بي، وهي ليست جزءا من طالبان أفغانستان.

وكثفت المجموعة، هجماتها على قوات الأمن الباكستانية في السنوات الأخيرة.

وقال عبدالله خان المدير الإداري لمعهد دراسات الصراع والأمن، إن ارتفاع حصيلة القتلى يعود في جزء منه إلى زيادة عدد التفجيرات الانتحارية واستخدام المسلحين للمعدات العسكرية الأمريكية التي تُركت خلال الانسحاب الأمريكي من أفغانستان في 2021، والتي وصلت لاحقا إلى طالبان باكستان وغيرها من الجماعات، مما زاد قدراتهم العملياتية.