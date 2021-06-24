قال المهندس أحمد عبد الرازق الناطق باسم مبادرة إحلال السيارات، إن «الميكروباص» سينضم للمبادرة بدءًا من شهر يوليو المقبل، موضحًا أن هذه الفئة تتمتع بأعلى معدل من الحافز الأخضر الذي أعلنته الحكومة، وهو 25% من سعر السيارة الجديدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حوار الخميس» على شاشة «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن هذه القيمة تُسدِّدها الدولة نيابة عن صاحب السيارة الميكروباص القديمة، بحد أقصى 65 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن دفع الأقساط يبدأ من الشهر التالي لاستلام السيارة الجديدة.

وأوضح أن السيارات التاكسي تتمتع بحافز يبلغ 20% بحد أقصى 45 ألف جنيه، لافتًا إلى أن عدد السيارات في هذه الفئة قليل بسبب مبادرة إحلال التاكسي التي أطلقت في 2008.

وشدد على أن الدولة عندما تطلق مبادرات تمس حياة المواطنين، فهي تحرص على أن يأتي المواطن طواعية باعتبار أن هذه المبادرة ذو منفعة له، منوهًا بأن السيارات القديمة تستهك وقودًا أكثر وقد تعاني من عدم توفر قطع الغيار، إلى جانب تكاليف صيانة وتشغيل مرتفعة.

وأكد المتحدث، أن السيارات الجديدة تعمل بالغاز الطبيعي ما يوفر من 50% من تكلفة التشغيل، إلى جانب ضمان ثلاث سنوات أو بلوغ 60 ألف كيلو متر، كما أن الصيانات الدورية التي يتم إجراؤها غير مكلفة.

وأوضح أن قانون المرور الذي تم تعديله مؤخرًا، يتضمن مادة تلزم أصحاب السيارات الأجرة «التاكسي والميكروباص» باستبدال السيارة، إذ لا يمكن تجديد رخصة السيارة حال مرور 20 عامًا على تصنيع السيارة، لافتًا إلى أن هذا الأمر لا يمثل إجبارًا لمالك السيارة على الاشتراط في المبادرة.

وأكد أن الدولة تعمل على مساعدة المواطنين عبر توفير وسيلة عمل بسعر مناسب وبالتالي يواصل عمله كسائق تاكسي أو سائق ميكروباص.