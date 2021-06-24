مصطفى محمد يجتاز الفحوصات الطبية تمهيدا للموسم الجديد مع جالاتا سراي

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اجتاز مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي، الفحوصات الطبية استعداد للموسم الجديد المقرر أن يبدأ خلال شهر 8 المقبل.

وخضع مصطفى محمد لفحوصات طبيبة مع سفيان فيجولي ودياندري يدلين، واجتاز الثلاثي الفحوصات بنجاح حسبما أعلن الحساب الرسمي للنادي عبر تويتر.

وشارك مصطفى محمد في مران جالاتا سراي اليوم الخميس، وذلك بعد عودته من عطلة صيفية قضاها بين مصر ودبي.

ولم يتحدد الموقف النهائي لمصطفى محمد بشأن مشاركته مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021.

يذكر أن مصطفى محمد انتقل في شهر يناير الماضي إلى جالاتا سراي قادما من نادي الزمالك لمدة سنة ونصف.