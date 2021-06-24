مقتل 17 حوثيا وإصابة أخرين بنيران الجيش اليمني غرب محافظة مأرب

سقط قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الأربعاء، بنيران الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في جبهة صرواح غرب محافظة مارب.

وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، أن أبطال الجيش والمقاومة استدرجوا مجاميع حوثية إلى كمين محكم بإحدى الشعاب في جبهة صرواح، وأن المعركة نتج عنها مصرع ما لا يقل عن 17 حوثياً وجرح آخرين.

وشنّت مدفعية الجيش بالتزامن مع ذلك، قصفاً مركّزاً استهدف مواقع وتجمعات للمليشيا في مواقع متفرقة بالجبهة، وأسفر القصف عن إحراق آليات قتالية وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا.

وفي الجبهة ذاتها، دمّر طيران تحالف دعم الشرعية 4 أطقم، كانت في طريقها لتعزيز المليشيا، ومصرع جميع من كانوا على متنها.