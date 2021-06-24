ختام فعاليات القمة الشبابية الثانية للمحافظات الحدودية بمطروح

اختتمت اليوم فعاليات القمة الشبابية الثانية للمحافظات الحدودية لمراكز شباب مصر تحت شعار «الشباب وريادة الأعمال والأمن القومي» بالتعاون مع اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو».

جاء ذلك تحت رعاية وبحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عبر الفيديو «كونفرانس»، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، والدكتور ماجد العزازى رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، والدكتور محمد القادر مساعد وزير الشباب والرياضة لمراكز الشباب، وأعضاء الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، وشباب المحافظات الحدودية المشاركين من البحر الأحمر وأسوان وجنوب وشمال سيناء والوادي الجديد ومطروح.



بدأت الفعاليات بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، ثم عرض فيلم عن أنشطة فعالية القمة الشبابية الثانية والتي عقدت خلالها عدد من ورش العمل والمحاضرات، مع استعراض وتبادل الأفكار بين الشباب المشاركين في إطار تبادل الخبرات بين شباب المحافظات الحدودية، حيث تم استعراض لنماذج من المقترحات والأفكار لنماذج مشروعات جديدة لخدمة المجتمع.

وفي كلمته رحب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بشباب المحافظات الحدودية على أرض مطروح في إطار تأكيد أهمية تبادل الفكر والخبرات مع وعيهم بدورهم الوطنى الهام كحراس لبوابات مصر، ومشاركتهم على مر العصور للقوات المسلحة والشرطة في الحفاظ على حدود مصر وأمنها ضد أي تحديات مع أهمية تأهيلهم.

وأكد محافظ مطروح على دورهم ووعيهم الوطني انطلاقًا من تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية واهتمامه ورعايته للشباب مع تبنيه ودعمه الدائم لهم وإطلاق العديد من المبادرات.

وأشار محافظ مطروح إلى تأهيل الشباب للعمل الجماعي والتدريب على كيفية القيادة وتحمل المسئولية المجتمعية والسياسية بوعي علمي مستنير قادر على الابتكار والحوار، مع تمكينهم من المشاركة الجادة والفعالة في كافة المجالات وتأهيلهم لصنع واتخاذ القرار، مع إعداد كوادر وقيادات للمستقبل إيمانًا بدورهم الوطني والتطلع إلى حياة أفضل مع رهان مصر على شبابها ووعيهم وقدراتهم.

وقدم محافظ مطروح الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على دعمه الدائم لكافة الأنشطة الرياضية والشبابية بالمحافظة ولجميع المشاركين والمنظمين للفعالية.

وكرم محافظ مطروح شباب المحافظات الحدودية المشاركين، واللجان المنظمة، ومسئولي وزارة الشباب والرياضة، واتحاد مراكز الشباب والرياضة.