البحرين تدين استهداف ميليشيات الحوثي المنطقة الجنوبية بالسعودية

أدانت وزارة الخارجية البحرينية إطلاق الميليشيات الحوثية الإرهابية طائرات مسيرة (مفخخة) تجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية، في عمل إرهابي يعكس إصرارها على استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية - تضامن البحرين مع شقيقتها السعودية، ودعمها التام لما تتخذه من تدابير وإجراءات؛ للحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، مشيدة بكفاءة ويقظة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض تلك الطائرات وتدميرها.