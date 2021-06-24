 البحرين تدين استهداف ميليشيات الحوثي المنطقة الجنوبية بالسعودية - بوابة الشروق
الخميس 24 يونيو 2021 8:27 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟

النتـائـج تصويت

البحرين تدين استهداف ميليشيات الحوثي المنطقة الجنوبية بالسعودية

أ ش أ
نشر في: الخميس 24 يونيو 2021 - 8:14 ص | آخر تحديث: الخميس 24 يونيو 2021 - 8:14 ص

أدانت وزارة الخارجية البحرينية إطلاق الميليشيات الحوثية الإرهابية طائرات مسيرة (مفخخة) تجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية، في عمل إرهابي يعكس إصرارها على استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكدت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية - تضامن البحرين مع شقيقتها السعودية، ودعمها التام لما تتخذه من تدابير وإجراءات؛ للحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، مشيدة بكفاءة ويقظة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض تلك الطائرات وتدميرها.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك