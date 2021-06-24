حذرت الولايات المتحدة، طالبان من أن الحكومة التي يتم تشكيلها بالقوة في أفغانستان لن يقبلها بقية العالم، بينما حذر تحليل استخباراتي من أن الحكومة الحالية في كابول قد تسقط في غضون ستة أشهر بعد انسحاب القوات الأمريكية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، اليوم الخميس، بأن الدعم المالي الأمريكي لأفغانستان يمكن أن يستمر فقط إذا كان للبلاد حكومة معترف بها، ولم يتم الاستيلاء عليها بالقوة.

وردا على التقارير التي وردت في وسائل الإعلام حول انتصارات طالبان على القوات الأفغانية، قال برايس، حسبما نقلت وكالة خاما برس الأفغانية: "العالم لن يقبل بفرض حكومة بالقوة في أفغانستان...لقد سمعتم هذا من السفير خليل زاد، كما سمعتم هذا من الوزير بلينكن ومن آخرين".

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال، ذكرت أمس الأربعاء في تقرير لها أن جهاز المخابرات الأمريكية أعلن لإدارة بايدن أن الحكومة الأفغانية قد تتفكك في أقرب وقت بعد ستة أشهر من الانسحاب العسكري الأمريكي.