لوف يتجاهل السلبيات ويشيد بتأهل ألمانيا لدور الـ16 بيورو 2020

يرى يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني أن فريقه حقق هدفه الأهم بالتأهل إلى دور الستة عشر لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

بالتأكيد فإن وجهة نظر لوف منطقية، لكن التعادل 2 /2 مع المجر في ميونخ أثار مشاعر الخوف لدى قطاع كبير من الجماهير الألمانية.

وينتظر لوف الكثير من العمل قبل مواجهة إنجلترا يوم الثلاثاء المقبل على ملعب ويمبلي في دور الستة عشر الأوروبي، حال خرجت المباراة إلى النور نظرا لأن ألمانيا تعتبر بريطانيا منطقة عالية المخاطر فيما يتعلق بالسلالات المتحورة لفيروس كورونا المستجد، وبالتالي فإن سفر الألمان من وإلى لندن أمر بالغ الصعوبة.

ولن يحظى الفريق الألماني بالدعم الجماهيري اللازم في استاد ويمبلي لكن الفريق يمتلك سجلا جيدا في المواجهات التي جمعته بإنجلترا مؤخرا.

وكانت الماكينات الألمانية في طريقها للخسارة أمام المجر لكن البديل ليون جوريتسكا أدرك التعادل 2 /2 في الدقيقة 84 ليمنح ألمانيا المركز الثاني بالمجموعة السادسة وبطاقة التأهل لدور الستة عشر.

وقال لوف للصحفيين "لقد قدمنا أداء رائعا حقا ، ارتكبنا أخطاء لكن كافحنا حتى أدركنا التعادل".

وأضاف "هي مشكلة نفسية... الفرق الأخرى أيضا عانت أمام ما يسمى بالفرق الصغيرة،التي لم يكن لديها ما تخسره".

وقد تشعر جماهير الفرق الأخرى الآن بأن المنتخب الألماني قد يتم تصنيفه ضمن المنتخبات الصغيرة في ظل معاناته في البطولة القارية وهو ما أعقب خروجه المحبط من دور المجموعات في مونديال روسيا 2018.

وشارك توماس مولر من على مقاعد البدلاء في الدقيقة 67 بعدما اعتمد لوف في البداية على ليروي ساني جناح بايرن ميونخ لكن ساني ظهر بمستوى متدني خلال المباراة.

الأجواء المحيطة بالمباراة نفسها لم تكن مشجعة ، بداية من رفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) السماح بإضاءة استاد أليانز أرينا بألوان قوس قزح بعدما قال أنه إجراء موضه ضد المنتخب الضيف ورئيس الوزراء المجري المخافظ اليمينى فيكتور اوربان.

لكن بجانب الحديث عن أداء المنتخب الألماني ينبغي أيضا الإشادة بأداء الفريق المجري الذي لم يحالفه الحظ في الخروج فائزا مساء الأربعاء بعد الأداء الرائع الذي قدمه، في سيناريو مشابه للأداء الذي قدمه في الشوط الأول من المباراة التي خسرها أمام البرتغال بثلاثة أهداف دون رد في الشوط الثاني وكذلك المستوى الذي ظهر به خلال التعادل مع فرنسا بطلة العالم بهدف لمثله.

من جانبه قال جوريتسكا "منقذ المنتخب الألماني" ، "سعيد للغاية...مشاهدة المباراة من على مقاعد البدلاء ورؤية مدى صعوبتها يجعلك ترغب في تقديم كل ما لديك عندما تشارك".